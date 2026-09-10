Las autoridades marítimas han logrado rescatar hasta el momento a 42 personas, mientras las labores de búsqueda continuaban activas durante la madrugada de este jueves.

Un trágico accidente marítimo registrado en las últimas horas en Filipinas se ha cobrado la vida de al menos cinco personas, mientras que 87 permanecen en paradero desconocido. La embarcación de pasajeros se incendió durante la noche del miércoles mientras navegaba en las inmediaciones de la isla de Coron, considerada uno de los principales enclaves turísticos del oeste del país asiático, según los datos facilitados por la Guardia Costera de Filipinas.

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A bordo del transbordador viajaban un total de 134 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación. De acuerdo con los registros del portal de monitoreo marítimo MarineTraffic, el ferri, identificado con el nombre ‘M/V June Aster’, había iniciado su travesía zarpando la noche del martes desde el puerto de Manila.

Los efectivos del dispositivo de emergencia desplegado en la zona han conseguido rescatar con vida a 42 ocupantes. La propia Guardia Costera de Filipinas confirmó a través de una publicación en su página oficial de Facebook que las operaciones de búsqueda y rescate siguen plenamente activas. En las imágenes difundidas en un vídeo por los propios guardacostas en dicha red social, se observa el barco envuelto por completo en las llamas.

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En declaraciones ofrecidas a la emisora local RMN, la portavoz de la guardia costera, Noemi Cayabyab, precisó que las labores para tratar de sofocar el fuego se prolongaban durante la madrugada de este jueves. Asimismo, Cayabyab advirtió de que los balances de fallecidos y personas desaparecidas ofrecidos hasta la fecha tienen carácter preliminar y «pueden cambiar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate».

Los accidentes de navegación marítima se cobran anualmente decenas de víctimas mortales en el archipiélago filipino. La gran mayoría de estos siniestros y naufragios están motivados por las inclemencias meteorológicas, la falta de mantenimiento adecuado de los equipos, el incumplimiento de las normativas de seguridad o los problemas de sobrecarga en las naves.

El incidente del ‘M/V June Aster’ se suma a otros antecedentes recientes registrados en la región. El pasado mes de enero, un total de 66 personas perdieron la vida al hundirse un ferri que transportaba a más de 350 pasajeros cuando navegaba con destino a la isla de Jolo, en la región meridional de Mindanao. Por otra parte, la historia de la navegación comercial moderna sitúa en aguas filipinas su mayor tragedia: la tragedia del transbordador Doña Paz, que zozobró en 1987 en la zona de Leyte tras colisionar contra un petrolero, provocando la muerte de 4.341 personas.