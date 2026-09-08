El Museo Renoir de la localidad de Cagnes-sur-Mer, ubicada en la Costa Azul francesa entre Niza y Cannes, ha sido escenario en la madrugada de este martes de un audaz robo de arte. Cerca de las 6:00 horas, dos ladrones encapuchados asaltaron la histórica mansión donde el célebre pintor impresionista vivió y falleció en 1919, apoderándose de tres obras pictóricas valoradas conjuntamente en nueve millones de euros.

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El alcalde de la ciudad, Bryan Masson, confirmó a través de sus redes sociales que la incursión fue registrada por las cámaras de videovigilancia del recinto. Durante la huida, las fuerzas de seguridad iniciaron una persecución a los sospechosos, momento en el que los asaltantes dejaron caer un cuarto lienzo antes de lograr escapar con los tres restantes. Por el momento no ha trascendido la identidad de los cuadros sustraídos de la colección, compuesta habitualmente por 13 pinturas de Renoir, además de esculturas y enseres personales del artista.

El regidor condenó con firmeza el ataque, calificándolo como un duro golpe al patrimonio e historia de la localidad. Este incidente se suma a la reciente ola de atracos contra recintos culturales en Europa, sucediendo al mediático robo en el Museo del Louvre en otoño del año pasado y al registrado hace apenas unas semanas en el Tesoro de Villena en Alicante.

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