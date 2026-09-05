El Ministerio del Interior ha prorrogado 15 días más, hasta el 22 de septiembre, los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia, tras mantener Roma la suspensión de la libre circulación con España por la crisis migratoria de Ceuta.

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La orden, que ha sido publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), extiende las restricciones fronterizas activadas en la conexión marítima y aérea con el país transalpino. Esta medida es la respuesta directa del Gobierno español a la decisión previa del Ejecutivo italiano de prolongar dos semanas más la suspensión del acuerdo de Schengen para los viajeros procedentes del territorio español.

El origen de la tensión diplomática y el restablecimiento de los controles fronterizos se remonta al pasado 31 de julio, cuando Italia justificó la restricción del paso de viajeros por motivos de seguridad nacional ante los acontecimientos migratorios registrados en Ceuta. A pesar de los requerimientos de Madrid para levantar la medida, la falta de acuerdo derivó en una respuesta recíproca por parte de España que se mantendrá activa, por el momento, entre el 8 y el 22 de septiembre.

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La resolución oficial argumenta que continúan dándose las razones de urgencia y la amenaza grave para la seguridad interior y el orden público que motivaron su implantación inicial. Igualmente, la orden estipula que este dispositivo de control estará sujeto a una revisión constante y que podrá levantarse antes del plazo fijado si remiten los factores de riesgo o si se acuerdan vías de actuación menos restrictivas entre ambos países.