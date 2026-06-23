El fuego, originado de madrugada en una zona con notable falta de limpieza, obligó a los vecinos a salir a la calle ante el avance de las llamas y el humo.

La madrugada de este martes ha vuelto a dejar una noche de tensión y desvelo en Ceuta. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tuvo que desplazarse de urgencia hasta el entorno del cementerio de Sidi Embarek para sofocar un aparatoso incendio de rastrojos que amenazaba la tranquilidad de las viviendas colindantes.

El suceso, que comenzó en el camino que conduce al camposanto, generó una gran alarma entre los residentes de la barriada de La Reina. Asustados por la rápida crecida de las llamas y la densa acumulación de humo, muchos de los vecinos optaron por abandonar sus hogares y salir a la calle a la espera de los servicios de emergencia.

Tras recibir el aviso a través del teléfono único de emergencias 112, los Bomberos se personaron rápidamente en el lugar, logrando controlar y extinguir el fuego antes de que lamentar daños mayores.

Un patrón preocupante: Incendios intencionados y falta de limpieza

Lo preocupante de este suceso es que no se trata de un hecho aislado. La zona afectada presenta una notable falta de limpieza, lo que, sumado a las elevadas temperaturas veraniegas, convierte el terreno en un polvorín.

A juicio de los Bomberos, este tipo de actuaciones son provocadas de manera intencionada. El cuerpo señala un patrón claro por parte de los autores, quienes actúan reiteradamente en los mismos escenarios:

Hace solo unas semanas: Se registró un incendio de idénticas características en este mismo punto de Sidi Embarek.

Se registró un incendio de idénticas características en este mismo punto de Sidi Embarek. En la jornada de ayer: Los Bomberos tuvieron que intervenir en otra quema similar en la zona del Recinto.

Sospechas del SEIS: Los indicios apuntan a que los fuegos son provocados intencionadamente por individuos que aprovechan la vulnerabilidad del terreno y el calor estival.

Prevención y recursos bajo la lupa

Este repunte de incendios veraniegos e intencionados llega un mes después de que la Ciudad Autónoma sacara pecho por la gestión y la inversión en materia forestal y de prevención.

En una comparecencia previa al verano, el Ejecutivo local destacó los recursos destinados para esta legislatura:

Inversión económica: Más de dos millones de euros destinados a reforzar las medidas de prevención.

Más de destinados a reforzar las medidas de prevención. Recursos humanos: Incremento de la plantilla de personal especializado en las brigadas de Obimasa, con un refuerzo específico para la campaña estival.

Pese a que las autoridades locales aseguraron en su día contar con una «plantilla suficiente», también reconocieron que la situación «se podría mejorar en cuanto al incremento de personal». La realidad a pie de calle, sin embargo, vuelve a poner en alerta a los vecinos, que exigen mayor control y limpieza en los puntos negros de la ciudad para evitar que un susto de madrugada se convierta en una tragedia.