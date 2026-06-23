La sociedad municipal hace oficiales los resultados de las entrevistas curriculares tras su publicación en el BOCCE, cerrando así varios procesos de estabilización de empleo.

Ceuta — La sociedad municipal Amgevicesa ha dado un paso definitivo en la estabilización de su plantilla. Este martes, 23 de junio, se ha hecho pública la relación definitiva de los aspirantes que han superado con éxito los procesos selectivos en una docena de categorías profesionales, poniendo fin a las fases de entrevistas curriculares contempladas en las convocatorias.

Las resoluciones, que han sido firmadas por el presidente del Consejo de Administración, Rafael Martínez Peñalver, han visto la luz de forma oficial en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE). Este proceso responde al objetivo de consolidar diversos puestos de trabajo que, hasta la fecha, se venían desempeñando en una categoría superior. Tras concluir las pruebas selectivas, la empresa municipal ha ratificado de manera formal las calificaciones finales propuestas por los tribunales calificadores.

Una docena de categorías profesionales resueltas

El proceso de estabilización abarca una amplia variedad de sectores y funciones dentro de la empresa pública. Entre las plazas que ya cuentan con una resolución definitiva se encuentran:

Sector de Transportes y Talleres: Jefe de Sección del Servicio de Autobuses, Jefe de Taller del Servicio de Autobuses y Conductor de Grúa.

Jefe de Sección del Servicio de Autobuses, Jefe de Taller del Servicio de Autobuses y Conductor de Grúa. Gestión y Recaudación: Encargado de Recaudación y Taquillero (donde dos aspirantes resultaron aptos y un tercero fue declarado no apto por incomparecencia).

Encargado de Recaudación y Taquillero (donde dos aspirantes resultaron aptos y un tercero fue declarado no apto por incomparecencia). Área Técnica y Seguridad: Técnico de Informática, Supervisor de Procedimientos y Encargado de Sala del 112.

Técnico de Informática, Supervisor de Procedimientos y Encargado de Sala del 112. Servicios y Administración: Encargado de Servicios, Jefe de Sección de Encargos, Auxiliar Administrativo (con una plaza asignada) y Encargado de Aparcamiento (categoría en la que se han aprobado tres candidatos).

Consulta de listas y vías de recurso

Para garantizar la transparencia del proceso, Amgevicesa ha habilitado la consulta de todos los listados y los nombres de los aspirantes aprobados tanto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta como en la página web oficial de la sociedad municipal.

Con la publicación de estas listas se pone fin a la vía administrativa. No obstante, tal y como recuerda la entidad, los candidatos que lo estimen oportuno disponen de los plazos y recursos previstos por la legislación vigente para realizar las reclamaciones legales correspondientes.