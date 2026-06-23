La artista estadounidense detalla en una entrevista televisiva el impacto personal de su separación, el apoyo recibido por Justin Trudeau y el proceso de creación de su tema más íntimo, ‘Watch It Burn’

La cantante Katy Perry ha ofrecido una entrevista en el espacio ‘The Zane Lowe Show’ de Apple Music en la que se ha sincerado sobre los acontecimientos que han marcado su vida reciente. Durante la conversación, la artista estadounidense ha abordado de forma directa el impacto de su divorcio del actor Orlando Bloom, su situación sentimental actual y el complejo proceso creativo que rodeó la composición de ‘Watch It Burn’, una de las canciones más personales y de mayor carga emocional de toda su trayectoria profesional.

El último año de Katy Perry ha estado envuelto en una notable repercusión pública debido a diversas polémicas. «El año pasado fue muy duro. Fue el peor año y el mejor año. Porque toda moneda tiene dos caras, y yo decidí verlo como el mejor», ha explicado la intérprete, quien ha asegurado haber llevado a cabo un profundo proceso de introspección: «Fui al espacio. Creé espacio para mi propia vida. Ahora todo es más real, más estable y más asentado».

El fin de su matrimonio con Orlando Bloom supuso un punto de inflexión con consecuencias tanto en su esfera íntima como en la proyección mediática. «Acababa de separarme. Había pasado por muchas cosas, tanto públicas como privadas», ha relatado Perry, aludiendo a la intensidad del sufrimiento experimentado en aquellos meses. «Pensaba: ‘Madre mía, esto es realmente intenso. ¿De verdad una persona está hecha para sentir o absorber todo esto?’. Fue como si Dios no me hubiera traído hasta aquí para abandonarme», ha confesado la cantante al rememorar la gestión de la crisis.

Pese a la gravedad del proceso de ruptura, la artista ha querido transmitir un mensaje de optimismo enfocado en la superación de las adversidades y en la capacidad de reconstrucción personal. «La vida puede mejorar. Es increíble mirar atrás y ver dónde estaba exactamente hace un año. Lo recuerdo perfectamente. En junio del año pasado estaba en pleno invierno durante la gira Lifetimes. Estaba llorando», ha revelado al contrastar su estabilidad presente con el dolor padecido en las fechas centrales del pasado año.

Durante la emisión del programa en Apple Music, la estrella del pop también ha dedicado palabras de reconocimiento hacia la figura de Justin Trudeau, a quien ha definido como una persona fundamental en el desarrollo de su actual etapa vital. «Es un campeón. Un auténtico campeón animando a los demás. Apareció de repente una enorme bendición en mi vida. Todo ha cambiado realmente», ha aseverado la cantante al evaluar los apoyos que han propiciado el giro en su estado anímico.

Finalmente, la conversación se ha centrado en los aspectos profesionales de su carrera, concretamente en el nacimiento de la canción ‘Watch It Burn’. Katy Perry ha reconocido que albergó serias dudas sobre la conveniencia de publicar el tema debido a la extrema vulnerabilidad que reflejan sus estrofas. «Ahora siento que puedo elegir el amor y la luz sin tener que callarme la boca. Así que siento que, si soy capaz de publicarla, si soy lo bastante valiente como para compartir mi historia y lanzar algo que es tan personal para mí, quizá otra persona también pueda sentirse capaz de reconocer y expresar su propia ira», ha concluido, exponiendo su voluntad de transformar las experiencias dolorosas en una herramienta de expresión para sus seguidores.