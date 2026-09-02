El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado de forma contundente este miércoles el respaldo explícito y la cohesión de los socios comunitarios ante la crisis que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta. A su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Irlanda, el jefe de la diplomacia española ha recordado que España «siempre ofrece solidaridad con hechos» a sus aliados y que ahora le toca a Europa responder del mismo modo.

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«Sin solidaridad, no habrá Unión Europea, así que hoy voy a ser muy claro en la sala: necesitamos solidaridad de todos», ha aseverado Albares en sus declaraciones a los medios.

Reproches implícitos y defensa del Sur

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Las palabras del ministro se producen tras la reciente tensión diplomática generada por una dura carta firmada por 22 Estados miembros en la que se cuestionaba la política migratoria española. Sin citar explícitamente a mandatarias como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o la danesa, Mette Frederiksen, Albares ha recordado la firmeza con la que España respaldó en el pasado momentos críticos comunitarios, como la emergencia migratoria en Lampedusa (2023) o las tensiones en torno a Groenlandia.

El mensaje de Exteriores se ha articulado en torno a tres ejes prioritarios: