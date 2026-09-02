La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado de «grave» la posibilidad de que se confirme el informe policial que señala que la entrada masiva de personas en Ceuta fue orientada por gendarmes marroquíes, asegurando que dicho escenario probaría la «participación de Marruecos» en los hechos.

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Durante su entrevista en Las Mañanas de RNE, la titular de Sanidad ha recalcado que desde su espacio político siempre han sostenido que existe una «responsabilidad por acción u omisión de Marruecos, aliado de Trump y Netanyahu, en una labor de desestabilización de nuestra soberanía nacional» y del Ejecutivo central.

Puntos clave de sus declaraciones:

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