La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado de «grave» la posibilidad de que se confirme el informe policial que señala que la entrada masiva de personas en Ceuta fue orientada por gendarmes marroquíes, asegurando que dicho escenario probaría la «participación de Marruecos» en los hechos.
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Durante su entrevista en Las Mañanas de RNE, la titular de Sanidad ha recalcado que desde su espacio político siempre han sostenido que existe una «responsabilidad por acción u omisión de Marruecos, aliado de Trump y Netanyahu, en una labor de desestabilización de nuestra soberanía nacional» y del Ejecutivo central.
Puntos clave de sus declaraciones:
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- Petición de explicaciones a Rabat: García ha considerado «imperativo» exigir responsabilidades al Gobierno marroquí en caso de verificarse la veracidad del documento. Asimismo, ha recordado que Ceuta constituye «una frontera europea» y ha reprochado a Bruselas una «cierta falta de solidaridad» ante el punto «más sensible» de la Unión.
- Críticas a la oposición: La ministra ha cargado contra las fuerzas de la derecha, acusándolas de «ponerse siempre del lado de aquellos que intentan desestabilizar al Gobierno de España» y de actuar buscando diariamente culpabilizar al Ejecutivo.
- Debate sobre el lenguaje: García ha rechazado tajantemente el término «invasión» empleado por el Partido Popular, defendiendo en su lugar los conceptos de «crisis» o «emergencia humanitaria». Según ha advertido, catalogar la situación como invasión deriva en una «respuesta bélica y violenta», contrapuesta a la gestión estrictamente humanitaria que promueve el Gobierno.