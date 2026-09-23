MADRID.— El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que los Reyes Felipe VI y Letizia viajarán «pronto» a Ceuta y Melilla, rechazando de forma categórica que España deba realizar consultas o solicitar permiso a Marruecos para concretar el desplazamiento institucional a las dos ciudades autónomas.

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«Los Reyes de España no tienen que solicitar autorización a nadie ni pedir permiso a nadie para acudir a ninguna ciudad española», ha manifestado Albares en una entrevista concedida a la Cadena SER. El titular de Exteriores ha enmarcado las relaciones diplomáticas con Rabat en la búsqueda del interés nacional, argumentando que el Gobierno no busca adoptar una postura de «dureza o blandura», sino de «eficacia para los intereses de España».

Durante la entrevista, el ministro ha eludido valorar los contactos entre Rabat y Tel Aviv al no constarle indicios de interferencias en la agenda bilateral. Asimismo, ha restado trascendencia política al saludo protocolario entre el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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