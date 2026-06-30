Anticorrupción sostiene ante la Audiencia Nacional que el dispositivo «parapolicial delictivo» no buscaba dinero en el extranjero, sino sustraer documentos y grabaciones que comprometían a Mariano Rajoy y a la cúpula del PP.

El fiscal César de Rivas ha expuesto este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional sus conclusiones definitivas sobre la denominada operación Kitchen. El representante del Ministerio Público considera plenamente acreditada la participación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en lo que ha calificado como un «operativo parapolicial delictivo».

La Fiscalía sostiene que el verdadero propósito de este entramado, desplegado durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, nunca fue localizar dinero oculto del extesorero del PP Luis Bárcenas en el extranjero, sino sustraer de forma ilícita documentación de la trama Gürtel que resultara comprometedora para la formación política y sus máximos dirigentes.

Un dispositivo ilícito al margen del juez

En su exposición, el fiscal ha desmontado la tesis de que se tratara de un operativo legítimo de inteligencia. Según de Rivas, se trató de un dispositivo clandestino, no comunicado al juez del caso, diseñado específicamente para arrebatarle a Bárcenas agendas, papeles y supuestas grabaciones que este aludía tener con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La clave de la acusación: «Se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de la captación de Sergio Ríos —chófer de Bárcenas—, tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior», recalcó el fiscal, apoyándose en los mensajes incriminatorios que el exnúmero dos de Interior registró en su día ante notario.

Peticiones de cárcel: De los 12 a los 19 años de prisión

La Fiscalía Anticorrupción mantiene sus elevadas solicitudes de pena para la cúpula del Ministerio del Interior de aquella etapa y para los mandos policiales implicados en la captación del chófer de la familia Bárcenas como confidente pagado con fondos reservados:

Acusado Cargo / Rol Petición de Cárcel José Manuel Villarejo Excomisario de Policía 19 años Jorge Fernández Díaz Exministro del Interior 15 años Francisco Martínez Exsecretario de Estado de Seguridad 15 años Eugenio Pino Ex Director Adjunto Operativo (DAO) 15 años Andrés Gómez Gordo Inspector Jefe de Policía 15 años Sergio Ríos Exchófer de Bárcenas 12 años y medio

Con este informe del Ministerio Público, el juicio de la operación Kitchen encara su recta final en la Audiencia Nacional, quedando a la espera de las conclusiones de las defensas antes de que el caso quede visto para sentencia.