CEUTA.— El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) y el Colegio Oficial de Médicos (COMCE) han respaldado de forma unánime las demandas planteadas por la totalidad de los médicos internos residentes (MIR) del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Los profesionales en formación han remitido un escrito a la Dirección Médica denunciando que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) está recurriendo a ellos de manera sistemática para cubrir guardias en plazas estructurales de especialistas adjuntos.

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Los residentes señalan en su escrito que, si bien son conscientes de la situación de alta presión asistencial que atraviesa la ciudad autónoma tras la crisis de julio, una coyuntura extraordinaria no justifica que se desvirtúe su programa docente ni que se les utilice como «mano de obra barata» para disimular la falta de facultativos especialistas.

Reivindicaciones clave de los residentes del HUCE: 1. Revisión inmediata de la asignación a guardias de plazas estructurales. 2. Garantía de voluntariedad y adecuación de competencias en los refuerzos. 3. Preservación estricta de la supervisión tutelar y los objetivos docentes. 4. Refuerzo real de las plantillas con médicos especialistas contratados.

Tanto el SMC como los residentes cuestionan el discurso oficial de Ingesa sobre la supuesta suficiencia de medios en el HUCE. Desde la organización sindical argumentan que si la plantilla estuviera completa, no sería necesario colocar a médicos en formación a cubrir puestos asignados legalmente a adjuntos. Advierten, además, de que esta práctica genera confusión en las responsabilidades legales, sobrecarga física y mental en los MIR y compromete la calidad sanitaria del futuro en la ciudad autónoma.

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