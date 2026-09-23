MÁLAGA.— La Policía Nacional investiga un nuevo suceso armado en la capital malagueña tras resultar herido por arma de fuego un hombre de 47 años mientras cenaba en un establecimiento del Muelle Uno, en plena zona comercial y de restauración del puerto. Se trata del segundo tiroteo registrado en la ciudad en menos de una semana.

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El aviso al centro de emergencias 112 se produjo a las 22:35 horas del martes, alertando de la presencia de un varón herido en el recinto portuario. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, de la Policía Local y de la Policía Nacional. La víctima, que sufrió un impacto de bala en el rostro, fue trasladada al Hospital Regional Universitario de Málaga, donde se encuentra ingresada en estado estable.

Las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo de búsqueda para localizar al autor o autores del disparo y esclarecer los motivos de la agresión.

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El incidente se suma al registrado el pasado viernes 18 de septiembre en el barrio de Barcenillas, donde un joven de 20 años falleció en el hospital tras ser tiroteado por tres individuos mientras se encontraba sentado en un banco cerca de su domicilio. Los tres presuntos responsables de aquel ataque ya han sido arrestados —el último de ellos en Fuengirola—. La principal hipótesis policial en ese primer caso apunta a una posible confusión de los agresores, dado que el fallecido carecía de antecedentes penales y no tenía vinculación alguna con actividades delictivas o de narcotráfico.