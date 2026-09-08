Este martes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se encuentra en Bruselas, donde coincidirá con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas.

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Ambos funcionarios mantendrán reuniones con responsables europeos para tratar asuntos relacionados con la situación actual de Ceuta y las gestiones del Gobierno español ante la Unión Europea.

La visita del ministro a la capital comunitaria busca apoyar las iniciativas que se están llevando a cabo en la ciudad y asegurar que las inquietudes de Ceuta sean escuchadas en las instancias correspondientes.

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Por su parte, Vivas llevará a cabo su propia agenda de encuentros para trasladar de primera mano las situaciones que afectan a la ciudadanía ceutí, en un contexto donde la comunicación fluida con Bruselas es crucial.

Se espera que estas reuniones permitan al Gobierno de Ceuta avanzar en la búsqueda de soluciones a diversos problemas que afectan a la ciudad en el ámbito económico y social.

Ambos representantes coinciden en la importancia de estas gestiones y en la necesidad de una respuesta efectiva desde la Unión Europea ante los desafíos que enfrenta Ceuta.