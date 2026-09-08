Un vecino de Ceuta comparecerá ante el tribunal en octubre, acusado de agredir a un vigilante de seguridad y a la gerente del Centro de Salud del Tarajal, en un episodio de violencia registrado hace más de dos años.

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Según el relato del Ministerio Fiscal, durante los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2024, el acusado mostró un estado de nerviosismo extremo dentro del centro sanitario, lo que le llevó a provocar daños en diversos equipos.

Entre los objetos dañados se encuentran una pantalla de ordenador de 32 pulgadas y un dispensador de tickets, que fueron valorados en 426 euros, cantidad que la Fiscalía reclama como responsabilidad civil a Ingesa.

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El agresor, además, se enfrentó físicamente al vigilante de seguridad, causando lesiones que requirieron asistencia médica y que le generaron un periodo de recuperación de 15 días. Por este motivo, la Fiscalía solicita que se le indemnice con 450 euros.

De acuerdo con el escrito de acusación, el acusado también agredió a la gerente del centro, provocándole múltiples lesiones que incluyeron una crisis de ansiedad y daños en su brazo y mano. La Fiscalía pide una indemnización de 300 euros por estas lesiones.

En total, la Fiscalía solicita una pena de 7 años y 6 meses de prisión, que incluye varios cargos por daños y agresiones, poniendo en evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de protección a los trabajadores del sector sanitario.