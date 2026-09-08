La jueza de la Audiencia Nacional, María del Pilar Tardón, ha asumido la investigación sobre la reciente entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, a la que califica como un «ataque grave» a la integridad territorial del país.

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Este incidente se produjo entre el 30 y el 31 de julio, cuando un gran número de inmigrantes accedió a nado desde las costas de Marruecos hacia la ciudad autónoma. La magistrada Tardón analizará las circunstancias y posibles delitos vinculados a este evento, que pone en cuestión la paz y la estabilidad en la frontera entre España y Marruecos.

La jueza ha señalado que los hechos podrían afectar a la independencia del Estado y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta, por lo que se emprenderán las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades pertinentes.

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La investigación encabezada por Tardón busca también profundizar en la organización detrás de esta avalancha, así como en las rutas utilizadas por los migrantes para llegar a las aguas de Ceuta.

En el contexto actual de crisis migratoria, esta acción judicial resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que contemple tanto la seguridad nacional como los derechos humanos de los migrantes.

A medida que avanza la investigación, se espera un seguimiento de los acontecimientos que pueda arrojar nueva luz sobre la situación en las fronteras de Ceuta y el papel de las autoridades en la gestión de estos flujos migratorios.