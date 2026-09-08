El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha emitido una alerta sobre las posibles consecuencias sanitarias que la llegada del frío podría tener en la ciudad. La organización destaca que, especialmente, las personas que permanecen en asentamientos improvisados o que duermen a la intemperie son las más vulnerables ante este cambio de clima.

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Desde hace seis semanas, el SMC ha estado advirtiendo sobre los riesgos asociados a la situación sanitaria de Ceuta y la llegada del otoño puede abrir un nuevo frente asistencial si no se actúa con previsión. La organización solicita que sus advertencias no se interpreten como alarmismo, sino como un llamado a la acción para evitar futuros problemas.

Los profesionales de la salud ya han comenzado a observar un aumento en los cuadros de amigdalitis, sinusitis y procesos catarrales, una situación que podría empeorar con el descenso de las temperaturas y la habitual proliferación de infecciones respiratorias durante la temporada de otoño. La gripe, el COVID-19 y otros virus respiratorios constituirán una presión añadida sobre la asistencia sanitaria, que ha estado enfrentando una situación extraordinaria en las últimas semanas.

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El SMC subraya la importancia de planificar y garantizar recursos adecuados, como material de protección y medidas preventivas, así como una adecuada vacunación contra la gripe y otras enfermedades respiratorias dirigidas a los grupos más vulnerables en la ciudad.

La organización recalca que sus advertencias buscan evitar la alarma y que es fundamental escuchar a los profesionales que conocen de cerca la realidad asistencial. Insisten en la necesidad de actuar ahora y no esperar a que surjan los problemas, especialmente ahora que el frío está por llegar.