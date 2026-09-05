El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, asistirá el próximo lunes 7 de septiembre al Fórum Nueva Economía, un destacado foro de debate en España.

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La cita está programada para las 9.00 horas y se llevará a cabo en el prestigioso hotel Four Seasons de la capital española, Madrid.

Este foro se ha consolidado como un punto de encuentro para abordar temas relevantes en el ámbito económico y político, reuniendo a líderes de diferentes sectores.

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La participación de Vivas refleja el interés por representar los intereses de Ceuta en el escenario nacional y contribuir a la discusión de políticas que afectan a la ciudad.

Se espera que la intervención de Vivas se centre en las oportunidades y desafíos que enfrenta Ceuta, considerando su ubicación estratégica y vínculos con el continente africano.

Este evento se presenta como una oportunidad para intercambiar ideas y buscar soluciones a las problemáticas comunes que atraviesan las diversas regiones de España.