Un total de 27 médicos de diversas especialidades y procedentes de múltiples puntos de la geografía nacional se han puesto a disposición para desplazarse a Ceuta y reforzar su red sanitaria local. La iniciativa, impulsada por la plataforma Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), responde a las persistentes denuncias formuladas por las plantillas ceutíes sobre la elevada presión asistencial y la falta de personal acumulada en las últimas semanas.

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La recogida de apoyos arrancó el pasado sábado mediante la habilitación de un formulario digital de adscripción voluntaria. En apenas dos días, casi una treintena de profesionales han confirmado su plena disponibilidad para incorporarse de forma inmediata, condicionado únicamente a que las autoridades competentes tramiten sus contrataciones.

MUD ya ha remitido la relación completa de facultativos tanto al Ministerio de Sanidad como a la administración local de la ciudad autónoma. Desde la organización remarcan que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) dispone de mecanismos legales para agilizar estos refuerzos y urgen al Ejecutivo central a actuar con la misma celeridad mostrada por los profesionales para materializar sus incorporaciones de forma efectiva.

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