El Ayuntamiento justifica la contratación interina de la hija de Sílvia Orriols por la falta de efectivos, mientras la oposición cuestiona la imparcialidad y la gestión del proceso.

RIPOLL (GIRONA).– La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, se encuentra en el centro de la polémica tras el nombramiento de su hija, Guinadell Orriols (19 años), como agente interina de la Policía Local mediante un procedimiento de urgencia. La contratación se llevó a cabo tras haber mantenido paralizada durante medio año la convocatoria de oposiciones ordinarias para el mismo cuerpo.

Según revelan los datos del expediente municipal, las bases para convocar una plaza de funcionario de plantilla se aprobaron el 8 de enero. Sin embargo, la publicación de la convocatoria no se ejecutó hasta el 11 de junio, coincidiendo exactamente con la apertura del proceso extraordinario por vía de urgencia en el que acabó resultando seleccionada la hija de la mandataria.

Claves del procedimiento

Justificación municipal: El Consistorio argumentó una «necesidad inaplazable» de reforzar el personal del cuerpo policial debido a la «infradotación» de la plantilla —compuesta por 17 agentes para más de 10.600 habitantes—, agravada por las bajas laborales y el periodo de vacaciones estivales.

El Consistorio argumentó una «necesidad inaplazable» de reforzar el personal del cuerpo policial debido a la «infradotación» de la plantilla —compuesta por 17 agentes para más de 10.600 habitantes—, agravada por las bajas laborales y el periodo de vacaciones estivales. Designación del tribunal: Orriols reconoció haber firmado el decreto de designación de los miembros del tribunal calificador que adjudicó la plaza a su hija, aunque sostuvo que se limitó a «validar una propuesta técnica» sin intervenir en las evaluaciones.

Orriols reconoció haber firmado el decreto de designación de los miembros del tribunal calificador que adjudicó la plaza a su hija, aunque sostuvo que se limitó a «validar una propuesta técnica» sin intervenir en las evaluaciones. Defensa de la alcaldesa: La líder de Aliança Catalana asegura que el proceso de selección fue «impoluto» y que su hija obtuvo «la mejor nota en un concurso reglado». Asimismo, defendió su decisión de no vetar a su familiar para no «perjudicarla ni impedirle ejercer sus derechos».

Reacciones de la oposición

El nombramiento ha generado duras críticas entre los grupos municipales de la oposición:

Junts per Ripoll: Su portavoz, Ferran Raigon, reclamó a Orriols que delegue las competencias en materia de seguridad ciudadana para garantizar la «máxima imparcialidad y ejemplaridad institucional», evitando así posibles conflictos de interés. Esquerra Republicana (ERC): El portavoz nacional de la formación, Isaac Albert, tachó el episodio de «impostura», señalando la contradicción entre el discurso habitual de Orriols contra el supuesto «favoritismo» en las instituciones y la actuación en su propio Ayuntamiento.

Ante las peticiones de dimisión o cesión de competencias, Orriols ha rehusado apartarse de la gestión de la Policía Local, recordando que la jefatura del cuerpo depende directamente de la Alcaldía.