Alejandro Sanz, el reconocido cantante madrileño, ha mostrado su apoyo a Ceuta durante una reciente actuación en Madrid. El artista decidió lucir un brazalete con la bandera de la ciudad, un gesto que ha resonado positivamente entre sus seguidores ceutíes.

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Durante su actuación en el evento, Sanz interpretó la conocida canción ‘La Tortura’ junto a la artista colombiana Shakira, creando un momento musical emotivo y significativo. Este gesto de apoyo hacia Ceuta se suma a las numerosas muestras de solidaridad que la ciudad ha recibido en diferentes eventos musicales y culturales.

La presencia de Sanz y su brazalete con la bandera ceutí ha puesto de relieve la importancia de la ciudad en el ámbito cultural español, además de generar un sentimiento de unidad entre los habitantes de Ceuta y sus seguidores en el resto del país.

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La actuación tuvo lugar en un contexto donde la música se convierte en un medio potente para hacer visibles realidades y reivindicaciones locales, lo que subraya la relevancia de artistas como Sanz en la promoción de la identidad de regiones como Ceuta.

Este tipo de intervenciones no solo son valoradas por los ceutíes, sino que también contribuyen a que la comunidad se sienta más conectada y representada en el panorama nacional. La cultura, y en este caso la música, se erigen como puentes que unen y visibilizan la riqueza de la diversidad española.

La última actuación de Sanz junto a Shakira se ha convertido en un hito para la ciudad autónoma, reafirmando la conexión entre la música y las raíces locales. Este gesto es ejemplo de que la música puede ser un vehículo relevante para transmitir mensajes de apoyo y pertenencia.