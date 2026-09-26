El sindicato SITA ha solicitado a Servilimpce que priorice su bolsa de trabajo en lugar de recurrir a la contratación de empresas externas. La organización considera que esta práctica perjudica a quienes se encuentran en la lista de espera para acceder a un puesto de trabajo disponible.

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Desde SITA argumentan que existen numerosos aspirantes en la bolsa creada por la sociedad, que están a la espera de una oportunidad laboral en el ámbito de la limpieza y otros servicios relacionados. Al optar por empresas privadas para la contratación, se desvinculan de la posibilidad de incorporar a estos candidatos locales.

El sindicato manifestó que esta situación es injusta, ya que muchos de los aspirantes han cumplido con los requisitos necesarios y merecen la oportunidad de ser considerados para los puestos que se generan.

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SITA espera que Servilimpce reconsidere su postura y haga un compromiso por dar una mayor visibilidad y prioridad a la bolsa de trabajo existente, que podría ser una solución más beneficiosa para la comunidad de Ceuta.

Este reclamo se produce en un contexto de creciente preocupación por el empleo local y la necesidad de fomentar oportunidades para la población de la ciudad autónoma, en medio de un mercado laboral desafiante.

En definitiva, SITA enfatiza que la colaboración con empresas externas no debe ser prioritaria ante el aprovechamiento de recursos humanos locales, que podrían contribuir al desarrollo y bienestar de Ceuta.