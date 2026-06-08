El jurado de Plaza 1 dicta sentencia en los galardones del ciclo madrileño de Las Ventas, que registran un cuádruple empate en el apartado de la mejor faena y encumbran a Ismael Martín como torero revelación

La Feria de San Isidro 2026 ya tiene su nómina oficial de triunfadores. El jurado convocado por Plaza 1, la empresa gestora de la Plaza de Toros de Las Ventas y que está compuesto por periodistas especializados, ha fallado los premios oficiales correspondientes al ciclo taurino que acaba de finalizar en la capital de España. En esta edición, el matador de toros Alejandro Talavante ha sido designado como el triunfador del serial madrileño tras la deliberación de los profesionales de la información taurina.

Un cuádruple empate histórico en la mejor faena de San Isidro

Uno de los aspectos más destacados de las votaciones de esta edición ha sido el cuádruple empate registrado en la categoría de mejor faena del abono. El jurado no ha dictaminado un único ganador y ha decidido otorgar el reconocimiento de forma compartida a cuatro matadores de toros por sus actuaciones en el ruedo de Las Ventas. De este modo, Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Diego Urdiales y Antonio Ferrera comparten de manera oficial este galardón del ciclo de San Isidro.

Por otra parte, el escalafón de los toreros de a pie deja otros nombres propios en los premios de la feria madrileña. El diestro Ismael Martín ha sido nombrado torero revelación de la temporada en Madrid, mientras que el premio al mejor novillero de este San Isidro ha recaído en el madrileño Álvaro Serrano. En lo que respecta a la suerte suprema, Diego Urdiales suma un nuevo reconocimiento en el balance oficial al ser distinguido con el premio a la mejor estocada.

Diego Ventura vuelve a reinar a caballo y distinciones a las cuadrillas

Los festejos de rejones de la Feria de San Isidro han vuelto a consagrar a una de las máximas figuras del toreo a caballo. Diego Ventura se ha alzado un año más con el galardón que le acredita como el triunfador en los festejos de la especialidad de rejoneo celebrados en el coso de la calle de Alcalá.

En el apartado destinado a las cuadrillas y los hombres de plata que han actuado a las órdenes de los matadores durante el mes de competición, el jurado de periodistas especializados ha reconocido la labor de Manuel Jesús Ruiz ‘Espartaco’, quien ha sido galardonado con el premio al mejor picador del serial. En las categorías de infantería, Iván García ha firmado un doblete al acaparar los premios tanto a la mejor brega como al mejor banderillero de la Feria de San Isidro.

Juan Pedro Domecq y ‘Cantaor’, de Victoriano del Río, premios ganaderos

El elenco ganadero que ha lidiado sus reses en Las Ventas durante la Feria de San Isidro también ha sido objeto de examen por parte del jurado de Plaza 1. En el plano de los conjuntos ganaderos completos, la firma de Juan Pedro Domecq ha sido considerada como la mejor ganadería del abono madrileño tras la regularidad de su juego en el coso venteño.

En el plano individual, el premio al mejor toro de la feria ha ido a parar a las manos de la divisa de Victoriano del Río. El astado galardonado ha sido ‘Cantaor’, un ejemplar lidiado el pasado 22 de mayo por el matador de toros francés Sebastián Castella. Aquella tarde, la bravura del animal en el ruedo de Madrid fue premiada con la vuelta al ruedo póstuma en el arrastre y ahora se consagra como el ejemplar más destacado del serial de 2026.