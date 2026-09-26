El Gobierno de España está elaborando un decreto que busca establecer un procedimiento ágil para la devolución de migrantes desde Ceuta a Marruecos. La norma, que será presentada en el Consejo de Ministros del próximo martes, tiene como objetivo reducir los tiempos asociados a los trámites de solicitudes de asilo.

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La iniciativa se lleva a cabo en un contexto en el que Ceuta continúa enfrentándose a flujos migratorios relevantes, lo que ha provocado un aumento en las solicitudes de asilo. Con este decreto, el Ejecutivo aspira a mejorar la gestión de la situación fronteriza en este enclave español.

El procedimiento de devolución rápido pretende optimizar los tiempos administrativos y judiciales, lo que podría tener un impacto significativo en la gestión de los migrantes en la región. Esto se enmarca dentro de las estrategias del Gobierno para abordar la crisis migratoria y la colaboración con Marruecos.

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La inminente presentación del decreto ha generado expectación en Ceuta, donde las autoridades locales y las organizaciones humanitarias preocupan por las posibles repercusiones que esto podría tener en los derechos de los migrantes.

Con esta medida, el Ejecutivo español busca no solo hacer frente a la creciente presión en la frontera, sino también cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y asilo.

A medida que se acerca la fecha del Consejo de Ministros, la situación en Ceuta sigue siendo un tema de debate en todos los ámbitos, tanto político como social, lo que refleja la complejidad del fenómeno migratorio en la región.