El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha recibido el respaldo de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) respecto a sus advertencias sobre la situación sanitaria que vive la ciudad autónoma. Desde la SEMPSPGS, se ha calificado de «reto sanitario, epidemiológico y humanitario» el escenario actual en Ceuta, solicitando así una respuesta coordinada basada en criterios técnicos y epidemiológicos.

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Entre los riesgos identificados por la SEMPSPGS se encuentran las enfermedades transmisibles, posibles brotes gastrointestinales y enfermedades que se podrían prevenir mediante la vacunación. Además, la interrupción de tratamientos de pacientes crónicos y una creciente presión sobre Atención Primaria, Urgencias y diversos servicios hospitalarios son motivos de preocupación, según el sindicato.

La situación se agrava en áreas caracterizadas por el hacinamiento, la presencia de población no registrada y la insuficiencia en el acceso a agua, el saneamiento y otros servicios básicos. Por ello, el SMC demanda la incorporación urgente de más profesionales al Sistema Nacional de Salud, así como el refuerzo de Medicina Preventiva y Salud Pública.

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El sindicato plantea también un aumento temporal de efectivos en Atención Primaria, Urgencias, Medicina Interna, Pediatría, Enfermería y Radiodiagnóstico. Esto debe ir acompañado de una intensificación de la vigilancia epidemiológica y de campañas de vacunación, esenciales para la contención de posibles brotes de enfermedades.

Este pronunciamiento resulta particularmente relevante para el SMC, ya que coincide con muchas de las demandas que los profesionales sanitarios de Ceuta han formulado en las últimas semanas. Según ellos, pedir más personal y reforzar la vigilancia no sólo es necesario, sino que es un acto de precaución fundamental.

El sindicato reitera que es imperativo actuar antes de que la presión sobre los servicios de salud aumente, advirtiendo que ignorar estas recomendaciones podría tener consecuencias adversas para la salud pública en Ceuta. La SEMPSPGS ha subrayado la importancia de mantener una vigilancia constante para proteger la salud de la población y prevenir futuros brotes.