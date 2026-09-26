La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha solicitado formalmente al juzgado de Ceuta que evalúe la posibilidad de inhibirse en la investigación de una querella presentada contra el Delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.

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Este movimiento por parte de la magistrada tiene como objetivo gestionar directamente el caso que involucra al representante del Gobierno español en Ceuta, lo que podría dar un nuevo rumbo a la investigación en curso.

La querella en cuestión se ha tornado relevante en el contexto actual político y social de Ceuta, donde las relaciones entre las distintas administraciones están bajo escrutinio.

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La decisión de la jueza Tardón refleja la importancia que otorga a este asunto, coincidido en un momento de especial atención sobre las prácticas administrativas y gubernamentales en la región.

Las implicaciones de esta solicitud serán analizadas en los próximos días por el juzgado de Ceuta, que tendrá que decidir si cede la causa a la Audiencia Nacional.

Este caso surge en un contexto de creciente demanda de transparencia y responsabilidad en la gestión pública, temas que son prioritarios para los ciudadanos de Ceuta.