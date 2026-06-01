Madrid – La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi), en colaboración con la asociación internacional ANEC (respaldada por la Comisión Europea), ha lanzado una campaña urgente de concienciación para prevenir el olvido de menores en el interior de los vehículos. Bajo el lema «Ni un minuto», las organizaciones advierten que un descuido de este tipo puede provocar golpes de calor con secuelas permanentes o, en el peor de los casos, la muerte del menor.

Las asociaciones recuerdan que, a nivel global, ya se contabilizan más de 1.400 muertes relacionadas con niños olvidados en automóviles, afectando en su gran mayoría a menores de 5 años. Los expertos insisten en que el peligro no se limita al verano: el interior de un coche puede alcanzar temperaturas críticas de forma extremadamente rápida, incluso en días templados o nublados.

El factor tiempo: una trampa mortal en 10 minutos

El riesgo de un desenlace fatal aumenta de forma exponencial en cuestión de instantes debido al «efecto invernadero» que se genera dentro del habitáculo.

El 80% del sobrecalentamiento del coche ocurre en tan solo 10 minutos .

del coche ocurre en tan solo . El riesgo se dispara si el coche está estacionado directamente bajo el sol o en días especialmente calurosos.

El cuerpo de los niños pequeños regula la temperatura de manera mucho menos eficiente que el de un adulto, lo que acelera el golpe de calor.

«Puede ocurrirle a cualquiera» Aunque la mayoría de los padres y cuidadores piensen que es una situación que jamás les podría pasar, desde AESVi señalan que factores cotidianos como el estrés, el cansancio extremo o los cambios repentinos en la rutina diaria son los principales detonantes de estos descuidos fatales.

Recomendaciones clave para evitar tragedias

Para prevenir el olvido de los menores, las organizaciones han elaborado una serie de pautas sencillas pero vitales que deben incorporarse en el día a día:

Mirar antes de cerrar: Revisar siempre los asientos traseros antes de abandonar el vehículo. Los niños pueden quedarse dormidos y pasar desapercibidos a simple vista.

Revisar siempre los asientos traseros antes de abandonar el vehículo. Los niños pueden quedarse dormidos y pasar desapercibidos a simple vista. Coordinación ante cambios de rutina: Extremar la precaución cuando cambie la persona encargada de llevar o recoger al menor.

Extremar la precaución cuando cambie la persona encargada de llevar o recoger al menor. Red de alerta escolar: Solicitar al colegio o guardería que avisen de inmediato si el niño no se ha presentado a la hora habitual.

Solicitar al colegio o guardería que avisen de inmediato si el niño no se ha presentado a la hora habitual. Coches siempre cerrados: Mantener el vehículo cerrado con llave cuando esté aparcado en casa para evitar que los niños entren a jugar en su interior y queden atrapados.

Mantener el vehículo cerrado con llave cuando esté aparcado en casa para evitar que los niños entren a jugar en su interior y queden atrapados. Atención a las mascotas: Los animales de compañía sufren el mismo riesgo mortal ante las altas temperaturas del coche.

Por último, recuerdan que algunos vehículos modernos ya incorporan sensores de presencia en las plazas traseras. Si se detecta a un niño solo dentro de un vehículo ajeno, se debe llamar de inmediato a los servicios de emergencia.

Hacia una regulación internacional

Ante la gravedad de este problema de seguridad vial, la asociación ANEC está trabajando actualmente en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo es desarrollar la primera regulación internacional que obligue o estandarice medidas tecnológicas y de diseño en los automóviles para prevenir de forma activa los accidentes por olvido de menores.