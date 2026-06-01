La producción de época ‘Valle Salvaje’ inicia la semana con la emisión de su capítulo 427 este lunes 1 de junio, consolidando el arranque de su cuarta temporada en La 1 y la plataforma Netflix. El catálogo de RTVE Play y del servicio de ‘streaming’ ya recoge esta nueva tanda de episodios desde la entrega 421, donde el intercambio de bebés se ha convertido en la trama maestra de la ficción. En los acontecimientos actuales, Bárbara y Luisa han conseguido atar cabos y sospechan que Dámaso está detrás del robo del hijo varón que parió Adriana. Ambas jóvenes consideran que Victoria también se encuentra involucrada en la sustracción, ignorando que todo forma parte de una inventiva de Dámaso diseñada específicamente para despistarlas.

Por otro lado, la estabilidad financiera de los Gálvez de Aguirre continúa en entredicho. Enriqueta persiste en su determinación de saldar la deuda que José Luis contrajo con su primo y prestamista, Domingo Gálvez de Aguirre. No obstante, la resolución de este conflicto económico no requerirá un pago en metálico. Enriqueta exige una porción de Valle Salvaje y traslada formalmente esta petición a don Hernando, consuegro de José Luis. Don Hernando queda en estado de shock tras escuchar las exigencias de la mujer, quien se mantiene firme en sus intenciones de obtener los terrenos.

El escándalo de la doble identidad de Dámaso Espinosa y las sospechas familiares

El principal foco de atención del episodio radica en que la verdadera identidad de don Eduardo ha salido a la luz de forma pública, descubriéndose que en realidad es Dámaso Espinosa, el primer esposo de Victoria Salcedo de la Cruz. La revelación de esta doble identidad se convierte en un hecho conocido por todos y provoca un acercamiento de posturas entre la tía y la sobrina, Bárbara y Victoria, mientras la emérita teme las consecuencias de la situación. Ante la gravedad del asunto, Rafael llama al orden a su propio padre debido al mayúsculo escándalo que se avecina. Sin embargo, don Hernando no cesa en malmeter contra Victoria y decide trasladar sus sospechas directamente a José Luis, señalando que ella y Dámaso, en su condición de marido y mujer, son los directos responsables de que la verdad haya terminado saliendo a la luz.

En paralelo, los movimientos dentro del servicio y el entorno familiar levantan nuevas dudas. Benigna interroga de una manera extraña a Matilde acerca de su primer esposo, Gaspar, quien es el primogénito de Victoria, mostrando un especial interés por conocer cómo era la relación entre la suegra y la nuera. Posteriormente, Atanasio impide que Benigna se marche de la Casa Pequeña, asegurando que el otrora galeno pagará a la mujer por sus servicios prestados. La intención oculta de Atanasio es mantener a Benigna cerca para el momento en el que Matilde descubra que en realidad no está embarazada. Asimismo, la actitud que muestra Rosalía cuando tiene a María en sus brazos empieza a levantar sospechas entre Luisa y Bárbara, quienes comienzan a cuestionar el comportamiento de la mujer.

Frustraciones sentimentales y el chantaje definitivo de Enriqueta

El plano personal y amoroso de la ficción también sufre alteraciones en la entrega de este lunes. Martín termina pagando su frustración personal con Amadeo. El ayudante de cocina se encuentra profundamente afectado ante la posibilidad de que su amigo del alma, Francisco, contraiga matrimonio con su exnovia Pepa. La joven afectada todavía desconoce que Francisco tiene la intención de proponerle matrimonio formalmente, una unión que ya cuenta con la bendición explícita de Luisa, la hermana de la novia.

Finalmente, Enriqueta guarda un último movimiento estratégico para desestabilizar por completo a los Gálvez de Aguirre en su punto más vulnerable. Con el objetivo de atacar a la familia donde más les duele, Enriqueta se dispone a hacer saber a Rafael que posee una información crucial y sumamente peligrosa: ella está al corriente de que Alejo mató a Domingo, lo que añade una nueva amenaza sobre el destino de los terratenientes.