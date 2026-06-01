El recorrido de Martín Savi en la decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’ ha registrado un antes y un después durante la emisión de su séptima gala en Antena 3. El joven participante, que arrancó la temporada posicionado como una de las grandes promesas del concurso, ha experimentado una trayectoria de subidas y bajadas constantes en las últimas semanas. A lo largo de este camino, los miembros del jurado le habían recordado encarecidamente la importancia de dar rienda suelta a todo su potencial en el escenario, una tarea que el artista ha conseguido cumplir con creces en su última actuación mediante una aplaudida caracterización de la cantante británica Adele.

La puesta en escena, definida por una propuesta sobria y una iluminación tenue, anticipó la determinación del concursante argentino nada más irrumpir en el plató del espacio televisivo. Al ritmo del célebre éxito musical ‘Rolling in the deep’, Savi exhibió una cuidada recreación y una sólida técnica vocal que dejaron boquiabiertos tanto a los espectadores presentes en el estudio como a los integrantes del tribunal evaluador. El número culminó con una ovación cerrada, acompañando el veredicto de los especialistas con vítores y un atronador aplauso por parte del público.

El veredicto unánime del jurado y la revelación de Chenoa

La valoración de las celebridades reflejó el impacto directo del número musical en el devenir de la competición. La cantante Chenoa se mostró tajante al término de la intervención, celebrando el rendimiento del aspirante de cara a la recta final del formato. «Por fin, es como si hubieras explotado con esta imitación, algo que estábamos esperando. Sabíamos que lo tenías pero no sabíamos en qué momento iba a pasar, ha sido esta noche. Y mi doce es para ti», sentenció la jueza, quien además desveló un condicionante médico que el propio participante había optado por silenciar. Tal y como aclaró posteriormente, Savi afrontó el reto afectado por problemas en su garganta, un factor que incrementó el valor de la actuación ante la exigencia de la pieza.

Por su parte, el presentador Manel Fuentes remarcó la complejidad de las deliberaciones actuales al calificar la velada como «la noche más difícil», lamentando el complicado papel que ostenta el jurado a estas alturas de la edición. En la misma línea se pronunció Florentino Fernández, quien incidió en la fidelidad de la imitación lograda por el joven desde los instantes iniciales del tema. «Enhorabuena porque creo que has hecho algo muy difícil y ya solo los primeros segundos de tu voz pegada al micro y escucharte… Yo he cerrado los ojos y he dicho, es que Adele está ahí», concluyó el humorista antes de que el plató arrancara una nueva ronda de aplausos.