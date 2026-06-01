La exitosa serie de época de Televisión Española, ‘La Promesa’, arranca la semana tras un final de infarto antes del fin de semana. Este lunes 1 de junio, la producción emite su capítulo 846, un episodio clave dado que la quinta temporada del serial se aproxima a su ecuador. La trama se recrudece tras la inesperada aparición nocturna del duque de Carril, don Gonzalo, quien se persona en el palacio con la firme intención de llevarse por la fuerza a su hija Mercedes, conocida en el servicio como Vera.

La que fuera doncella de ‘La Promesa’ impone una única condición antes de marchar: hablar con su madre. Sin embargo, dicha conversación no llega a producirse. Don Gonzalo no perdona a su hija haberle robado —un dinero que finalmente se quedó Cruz— y haberle delatado ante las autoridades pertinentes. La tensión familiar desencadena un hecho trágico cuando Julieta se interpone en la disputa y recibe un balazo en el abdomen. Casi de manera simultánea, un lacayo aborda al duque de Carril, lo que provoca un segundo disparo. El suceso deja en el aire la identidad del empleado herido de bala, barajándose nombres como Santos, con quien Vera y Julieta habían estado jugando al parchís, o Carlo, tras su reciente discusión con María Fernández y su posterior confesión a Samuel.

Manuel socorre a los heridos y el servicio actúa de refugio

Inmediatamente después de los disparos, Manuel acude a socorrer a Julieta, que se encuentra herida por el impacto de la bala. Ciro, en estado de shock, es testigo directo de toda la situación. A pesar de la gravedad de las detonaciones en el palacio, hay habitantes de ‘La Promesa’ que no escuchan los disparos en un primer momento, como es el caso de Martina y Jacobo (Gonzalo Ramos); es Adriano quien se encarga de alertarlos de lo sucedido.

Por su parte, Vera, asumiendo su identidad de Mercedes de Carril, también entra en shock al ser consciente de que su padre se ha vuelto completamente loco y de que las dos balas disparadas tenían como objetivo su propio nombre y apellido. Ante el pánico y la gravedad de los hechos, la joven decide buscar refugio y apoyo en sus excompañeras del servicio: Teresa, Simona y Candela. En mitad de la crisis, Pía asiste de urgencia a Julieta, a quien deben extraer la bala del cuerpo en una operación determinante para su supervivencia.

Tensiones médicas, el secreto de Leocadia y las exigencias de Lorenzo

El incidente genera fuertes discrepancias en el palacio sobre la prioridad de la atención médica. Ciro no ve con buenos ojos que el doctor Peribáñez ‘desatienda’ a Julieta para centrarse en el otro herido, manifestando que ella es más importante, mientras que Vera sale en defensa del lacayo anónimo. El enfado de Ciro se extiende por toda ‘La Promesa’ y traslada su malestar directamente a su tío Alonso, en un encuentro que cuenta con Lorenzo como testigo presencial, momento en el que el capitán de la Mata aprovecha para poner el dedo en la llaga.

En paralelo a la tragedia médica, el devenir de otros personajes sigue su curso. Cristóbal Ballesteros se muestra totalmente dispuesto a que su romance con Leocadia de Figueroa salga a la luz pública con tal de no dejarse coaccionar por Lorenzo, planeando simplemente negar la mayor. Por su parte, el capitán de la Mata presiona para que Leocadia contacte con el duque de Carvajal y Cifuentes, don Lisandro, con el objetivo de impedir que la Corona restituya la baronía de Linaja a Curro. Todo ello ocurre mientras el futuro de Leocadia en el palacio parece tener los días contados una vez que se descubra que ella fue quien envenenó a Jana.