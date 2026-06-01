El transcurso de ‘Supervivientes 2026’ ha registrado una importante alteración en su recta final, iniciada el pasado jueves, al saldarse la gala dominical con una nueva expulsión definitiva. La ceremonia de eliminación, que habitualmente se rige por otros tiempos dentro del concurso de Telecinco, se ha adelantado en esta ocasión a la emisión de ‘Conexión Honduras’. El veredicto final se ha debatido entre Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Claudia Chacón y Borja Silva, quienes no preveían un abandono tan precipitado de la palapa.

El origen de la disputa se remonta a las nominaciones fijadas durante la jornada del jueves, cuando los tres concursantes quedaron expuestos de manera oficial al juicio de los espectadores. Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Borja Silva llegaron a la palestra tras ser los señalados por el veredicto del equipo, mientras que Claudia Chacón se sumó a la lista por la designación directa del líder de la semana, Aratz Lakuntza. La condición de pesos pesados de los tres nominados situaba esta votación como la eliminación más emocionante en lo que va de temporada.

Unos porcentajes reñidos hasta el cierre del televoto

Al comienzo de la velada dominical, los porcentajes oficiales de los nominados reflejaban una competencia sumamente ajustada, posicionándose en un 37,1%, un 36,3% y un 26,6%. Con el avance de la noche, las cifras comenzaron a experimentar movimientos que igualaron todavía más la decisión del público, registrando un 36,1%, un 34,1% y un 29,8%.

La fluctuación más destacada en los datos se produjo justo antes de que la dirección del programa procediera al cierre definitivo del televoto, momento en el que los marcadores se fijaron en un 35,7%, un 32,3% y un 32%. Esta evolución estadística determinó que la expulsión se decantara finalmente por un estrecho margen de tan solo tres décimas de diferencia entre los concursantes que se encontraban en la zona de peligro.

Polémica por el cambio drástico en la dinámica de expulsión

La resolución de la noche comenzó con la designación del primer salvado de la terna, honor que recayó en Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, quien manifestó una grata impresión al conocer el veredicto emitido por la audiencia. A partir de ese instante, la eliminación se redujo a un inesperado duelo final entre Claudia Chacón y Borja Silva, bajo la premisa de que aquel que cosechara el menor respaldo abandonaría el concurso de manera inmediata y definitiva.

Fue en este punto de la gala donde la organización de ‘Supervivientes 2026’ introdujo una drástica alteración en la dinámica habitual de las expulsiones. Al contrario de lo que se realiza de forma recurrente en el formato, el programa optó por no volver a reabrir las votaciones entre los dos candidatos finalistas tras comunicar la salvación de Alvar. Este giro de guion sembró de inmediato la polémica en el desarrollo del espacio televisivo y suscitó fuertes críticas por parte de los usuarios en las redes sociales, quienes cuestionaron el procedimiento empleado.

Borja Silva, expulsado a las puertas de la gran final

Tras aplicarse este controvertido cambio en el proceso de eliminación, se comunicó que la persona obligada a decir adiós a la experiencia de forma definitiva era Borja Silva. El participante obtuvo el menor apoyo de los telespectadores con un 32% de los votos, quedando por detrás de los registros alcanzados por Claudia Chacón y Alvar Seguí. Para el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, el resultado ha supuesto un duro varapalo personal al acontecer a escasos días de la gran final del concurso.

Al encontrarse el programa en su última fase, las segundas oportunidades en forma de repescas o localizaciones alternativas ya no tienen cabida en la estructura del juego, por lo que la expulsión ha conllevado la entrega de un billete directo de regreso a España, siguiendo idéntico camino al recorrido previamente por Darío Linero.

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A pesar de la seriedad de la expulsión, Borja Silva dispuso de un último poder antes de concluir de manera irreversible su estancia en el formato. La organización del programa puso nuevamente en marcha la conocida dinámica de ‘la última voluntad’, un mecanismo que otorga al expulsado el derecho de ejercer una nominación extra y de carácter secreto sobre cualquiera de sus compañeros. El ya exconcursante decidió hacer uso de esta prerrogativa otorgando de manera directa su punto a Alba Paul.