Pamplona.– El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado categóricamente este lunes cualquier tipo de irregularidad respecto a la utilización de fondos de la formación política, asegurando ante los medios que no existió «ni chantaje, ni nada por el estilo».

Las declaraciones se han producido a la salida de los juzgados de Tafalla (Navarra), donde el exdirigente socialista ha acudido a cumplir con la obligación de firmar los días 1 y 15 de cada mes. Esta medida cautelar le fue impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras su puesta en libertad el pasado mes de noviembre en el marco de la investigación del caso Koldo.

Nueva imputación y registros de la UCO

La comparecencia pública de Cerdán se produce apenas unos días después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, lo imputara formalmente en una pieza separada conocida como el caso Leire. En esta causa se investigan presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez, con el supuesto objetivo de desbaratar procedimientos judiciales en curso.

Dentro de esta misma línea de investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo el pasado miércoles un exhaustivo registro en el domicilio de Cerdán, ubicado en la localidad navarra de Milagro. El dispositivo policial se extendió desde primera hora de la mañana hasta las tres de la tarde, saldándose con la incautación de abundante material distribuido en seis mochilas, dos maletas y dos cajas para su posterior análisis.

Claves del caso: Cerdán acumula presión judicial tras verse salpicado inicialmente por el caso Koldo a finales del año pasado y, ahora, por las supuestas maniobras financieras y judiciales del caso Leire.