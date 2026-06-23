Madrid – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros aprobará de forma inmediata un real decreto destinado a blindar y aumentar de forma histórica la financiación del sistema de atención a la dependencia. La medida inyectará 2.218 millones de euros adicionales para este año 2026, lo que servirá de trampolín para que la aportación del Estado alcance una cifra récord por encima de los 7.200 millones de euros en 2027.

El anuncio ha tenido lugar durante su intervención en un acto sobre dependencia y discapacidad celebrado en la sede del Imserso, en el que ha estado acompañado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Un giro estructural frente a las cuentas de 2023

Esta nueva partida presupuestaria supone un salto cualitativo respecto a las prórrogas anteriores. En total, la iniciativa se traduce en una inversión de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027 si se compara con las cifras de los últimos presupuestos aprobados en 2023.

El Ejecutivo ha calificado la medida como una reforma estructural que modificará a fondo la gestión de las ayudas, impactando directamente en la transferencia de recursos hacia las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión directa de estos servicios.

Más recursos para los grandes dependientes

El núcleo de la reforma radica en la ampliación de las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia.

El nuevo Real Decreto duplicará las cuantías destinadas a las personas que requieren un mayor nivel de apoyo, agilizando la financiación para los casos más graves y buscando reducir las listas de espera en todo el país.

Con este movimiento, el Gobierno central busca asegurar la sostenibilidad del sistema e instar a las comunidades autónomas a cofinanciar y optimizar la atención de un sector de la población especialmente vulnerable.