Madrid — Este martes arranca en la Audiencia Nacional una fase crucial para el desarrollo del ‘caso Leire’. El magistrado Santiago Pedraz da comienzo a una intensa ronda de una veintena de interrogatorios, programados a lo largo de las próximas semanas, que sentará en el banquillo de los testigos a altos mandos del Instituto Armado y a destacadas figuras políticas.

El calendario de comparecencias se estrena hoy con un marcado perfil técnico y policial, pero la lista de citados se extiende hasta el próximo mes de julio, destacando la presencia de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, fijada para el 10 de julio.

La cúpula de la Guardia Civil, primera en testificar

Las declaraciones se abren hoy con dos testimonios clave centrados en esclarecer las presuntas filtraciones internas:

El general al mando de la Jefatura de la Guardia Civil .

. El comandante en funciones de secretario del DAO de la Guardia Civil, Juan Manuel Barco Mostazo.

Ambos comparecen en calidad de testigos en relación con la información reservada que el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, ordenó abrir a la Unidad Central Operativa (UCO). Esta investigación interna se originó a raíz de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos en el marco del ‘caso Koldo’, unos mensajes que el propio Ábalos terminó reconociendo haber difundido.

Una semana de intensa actividad judicial

Las citaciones de los mandos policiales continuarán este viernes, día en el que están llamados a declarar otros cuatro miembros de la Benemérita. Entre ellos figuran:

Rafael Yuste , ex máximo responsable de la UCO.

, ex máximo responsable de la UCO. Alfonso Alberto López Malo , general jefe de la Policía Judicial, quien en su momento alertó sobre la existencia de una campaña de desprestigio contra la propia UCO.

, general jefe de la Policía Judicial, quien en su momento alertó sobre la existencia de una campaña de desprestigio contra la propia UCO. El general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

Las claves del origen: Según los avances de la investigación, la exmilitante del PSOE, Leire Díez, habría intentado presuntamente promover una investigación interna contra la UCO. Para ello, llegó a mantener hasta tres reuniones con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Aunque González ha confirmado dichos encuentros, sostiene firmemente que en ningún momento se llegó a abordar este asunto.

Abogados imputados en el punto de mira

Más allá de los testigos, el foco judicial también se posará sobre las defensas del ‘caso Koldo’. Este jueves está citado como imputado el letrado Jacobo Teijelo, quien ejerce la defensa del ex número tres del PSOE, Santos Cerdán.

La ronda de declaraciones en el entorno legal se completará el próximo 14 de julio con la comparecencia de la otra abogada imputada en la causa, Leticia de la Hoz, encargada de la defensa de Koldo García.