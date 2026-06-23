Madrid — Vox defenderá este martes en el pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que busca implantar la «prioridad nacional» en el acceso a las prestaciones públicas y a la vivienda protegida. La iniciativa llega en un momento clave: coincide con el último pleno ordinario de este periodo de sesiones y se debate en plena negociación para la formación de Gobierno en Andalucía.

Esta propuesta forma parte de uno de los ejes más controvertidos de los pactos de gobierno que la formación de Santiago Abascal ha suscrito con el PP en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Las condiciones: hasta 10 años de empadronamiento

El argumento central de Vox es que los recursos del Estado deben dirigirse «prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los españoles». Para conseguirlo, plantean restringir el acceso a los fondos públicos mediante criterios basados en la trayectoria de cotización y un fuerte arraigo territorial.

Entre las medidas más destacadas que se debatirán en la Cámara Baja se incluyen:

Vivienda en propiedad: Exigir un mínimo de 10 años de empadronamiento en España para poder acceder a una vivienda protegida de compra.

Exigir un mínimo de en España para poder acceder a una vivienda protegida de compra. Vivienda en alquiler: Fijar en 5 años el requisito mínimo de empadronamiento para optar a un alquiler social.

Fijar en para optar a un alquiler social. Exclusión por delitos: Dejar fuera de cualquier ayuda de vivienda a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de allanamiento o usurpación de inmuebles (okupación) en los últimos cinco años.

Dejar fuera de cualquier ayuda de vivienda a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de allanamiento o usurpación de inmuebles (okupación) en los últimos cinco años. Inmigración irregular: Excluir del acceso a prestaciones y ayudas públicas a los extranjeros en situación irregular, limitando su atención exclusivamente a «supuestos de urgencia vital».

Un encaje legal complicado y sin apoyos previos

La iniciativa de Vox busca aplicar estas restricciones «dentro de la legalidad vigente», vinculando de forma estricta la recepción de ayudas a la contribución previa al sistema fiscal y de seguridad social.

No obstante, la propuesta llega al Congreso con pocas perspectivas de salir adelante. La semana pasada, la formación ya presentó una moción similar enfocada específicamente en la vivienda protegida y se quedó completamente sola en el hemiciclo al no recabar el apoyo de ningún otro grupo parlamentario.