El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a Ceuta con un plan de choque que movilizará 309 millones de euros en lo que resta de 2026, una inyección equivalente al 16% del PIB de la ciudad en cuatro meses. Según el Gobierno, la norma responde a la situación migratoria excepcional vivida los pasados 30 y 31 de julio y se suma al Plan Integral Socioeconómico de 2022.

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El plan se estructura en cuatro ejes. El refuerzo de servicios esenciales (21 millones) incluye 4,5 millones para agilizar en la justicia los expedientes de migrantes, 3,5 millones para 100 nuevos profesionales sanitarios del INGESA, 3,2 millones para la seguridad y el acompañamiento psicosocial en los centros educativos y 2 millones para la planta desalinizadora.

En seguridad se destinan 90 millones: un incentivo excepcional de 7,1 millones para la Policía Nacional y de 8 millones para la Guardia Civil, además de 74 millones para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. La acogida humanitaria suma 118 millones, de los que 63,6 millones irán al Gobierno de Ceuta para atender a los 1.500 menores migrantes no acompañados y 53,4 millones al alojamiento y la atención básica.

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El cuarto eje, empresas y trabajadores, moviliza 80 millones. Contempla 36,6 millones en ayudas directas —unos 5.000 euros por autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, solicitables desde el 14 de septiembre en la web de la Agencia Tributaria—, una línea de avales del ICO de 50 millones, la subida de la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% y el aumento de la bonificación en las cotizaciones sociales del 50% al 75% para contratos indefinidos con formación. La prórroga hasta 2031 del apoyo al puerto de Ceuta eleva el respaldo presupuestario para Ceuta y Melilla a 507,5 millones de euros.

Fuente: nota de prensa de La Moncloa (Presidencia del Gobierno): ver la nota original.