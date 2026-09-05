Un autobús de servicio público sufrió un ataque anoche en la Almadraba, donde fue apedreado, quedando destrozadas dos de sus lunas. El vehículo regresaba vacío de la frontera a las once de la noche cuando se produjo este suceso.

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Las lunas laterales del autobús recibieron el impacto de las piedras, lo que obligó a su retirada a cochera para ser reparado. Afortunadamente, se confirmó que no hubo personas heridas durante el incidente.

Este ataque ha generado preocupación entre los vecinos y usuarios del transporte público, quienes se ven afectados por la reducción de la flota de vehículos disponibles. Los daños no solo afectan a la empresa prestadora del servicio, sino que repercuten también en la comunidad.

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La Policía ha sido informada del episodio y se ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de este ataque al servicio público. Los episodios de vandalismo contra bienes públicos se han incrementado en Ceuta, generando un clima de inseguridad en la ciudad.

Los actos de este tipo suelen ser esporádicos, pero se han vuelto más frecuentes en los últimos tiempos, no vinculándose directamente con la crisis migratoria, sino con un comportamiento destructivo en ciertos sectores de la población.

La empresa afectada ha interpuesto la denuncia correspondiente para que se tomen las medidas adecuadas contra este tipo de agresiones, que incluyen no solo ataques a vehículos, sino también agresiones y insultos a conductores en el desempeño de su labor.