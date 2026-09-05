Las predicciones del joven meteorólogo Jorge Rey coinciden con las de la AEMET al señalar un drástico giro meteorológico tras el retorno del calor, con la llegada de frío polar y frentes de tormentas que podrían impactar en el paso de borrascas por zonas del litoral y del estrecho de Ceuta.

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El pronóstico meteorológico para las próximas semanas se prepara para un giro de 180 grados. Tras una breve tregua en la que el calor vuelve a ganar terreno en buena parte del mapa, tanto el célebre predictor de las Cabañuelas, Jorge Rey, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) coinciden en señalar que septiembre traerá consigo una inestabilidad marcada por temperaturas de carácter casi polar y un encadenamiento de frentes tormentosos.

Las previsiones apuntan a que la entrada de este aire frío y la sucesión de borrascas transformarán el panorama en todo el país. Aunque el arranque de este episodio prevé un aumento paulatino de las temperaturas máximas en el oeste peninsular y una marcada bajada en el tercio este y los archipiélagos, el impacto del viento en zonas del sur y del estrecho —donde predominarán vientos moderados a fuertes en áreas como Alborán y Cádiz— afectará de forma directa a la dinámica del tiempo en Ceuta.

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La propia AEMET detalla que la estabilización temporal inicial dejará paso a cielos parcialmente cubiertos y a la posible aparición de precipitaciones e inestabilidad en zonas mediterráneas y del sur peninsular. Asimismo, el marcado descenso de las temperaturas y el avance de masas de aire frío obligarán a activar avisos en diferentes regiones ante la probabilidad de precipitaciones intensas y un brusco desplome térmico.

Tanto las proyecciones de las Cabañuelas como los modelos numéricos de la AEMET advierten de que el tramo central de septiembre vendrá acompañado de una inestabilidad atípica para la época. Para la población ceutí, este cambio de tendencia supondrá dejar atrás el ambiente cálido y húmedo característico del inicio del mes para afrontar un periodo marcado por el viento de poniente, los fenómenos tormentosos y un acusado bajón de los termómetros.