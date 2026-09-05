La Unión Europea ha decidido enviar una delegación técnica a Ceuta la próxima semana, en un paso significativo para abordar la crisis migratoria que ha afectado a la ciudad tras la entrada irregular de más de 72,000 personas desde Marruecos a finales de julio.

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Este despliegue de expertos comunitarios se produce tras la conversación telefónica entre el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, y el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner. El objetivo es observar directamente «los hechos sobre el terreno» para evaluar la situación actual.

Fuentes de la Comisión Europea han indicado que esta visita es independiente de la solicitud española de fondos de emergencia, ya que está diseñada para calibrar las necesidades específicas que permitan reforzar la presencia de agencias como Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).

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Aunque el proceso está en marcha, la Comisión Europea ha señalado que existen algunas preguntas operativas abiertas que el Gobierno español debe resolver antes de emitir un dictamen final sobre la asistencia solicitada. Estas inquietudes buscan clarificar la implementación práctica de las medidas de apoyo financiero y el posicionamiento de los agentes europeos en Ceuta.

El Ministerio del Interior ha presentado una propuesta que incluye 14 actuaciones prioritarias con un presupuesto estimado de 32 millones de euros. Entre las acciones más urgentes solicitadas se encuentra el apoyo para realizar el triaje de migrantes y la agilización de los expedientes de aquellos que se encuentran en situación irregular.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su intención de formalizar ante el Congreso la solicitud para que Frontex establezca una presencia permanente en el puerto de Ceuta y en el Espigón, con el fin de consolidar la seguridad y el control fronterizo de manera indefinida.