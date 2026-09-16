La Policía Nacional ha llevado a cabo una serie de detenciones en Ceuta, sumando un total de seis migrantes arrestados desde la tarde del día anterior. Estas acciones responden a diversos delitos, incluyendo robos y allanamientos de morada en la ciudad autónoma.

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Esta mañana, se realizó la detención de dos residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por presuntamente haber robado y causado lesiones a otros migrantes. Este suceso ha generado preocupación entre la comunidad debido a la violencia que ha derivado de estas acciones.

Además, la noche anterior, otras dos personas fueron arrestadas en el barrio Reyes Católicos, donde intentaron allanar una vivienda, un acto que intensifica la percepción de inseguridad en la zona.

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Horas antes de estas detenciones, la Policía Nacional ya había arrestado a otros dos migrantes que estaban tratando de cruzar a la península de manera ilegal. Estas actuaciones refuerzan el compromiso de las autoridades locales para controlar la situación migratoria en la fronteriza ciudad de Ceuta.

La serie de detenciones demuestra el desafío que enfrenta Ceuta en relación a la migración y la seguridad pública, resaltando la necesidad de medidas efectivas para abordar estos problemas.

La comunidad espera que estas detenciones contribuyan a mejorar la convivencia y a reducir la violencia entre los grupos migrantes, así como a fomentar un entorno más seguro para todos los residentes de Ceuta.