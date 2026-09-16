La eurodiputada italiana Ilaria Salis afirmó durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación migratoria que “Ceuta no es España ni Europa” y calificó la ciudad como un “residuo del colonialismo europeo”.

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La situación migratoria de Ceuta volvió a ser objeto de debate en el Parlamento Europeo, donde la eurodiputada italiana Ilaria Salis, integrante del grupo The Left, realizó unas declaraciones sobre la pertenencia de la ciudad autónoma.

Durante su intervención, Salis afirmó que “Ceuta no es España, Ceuta no es Europa” y señaló que, aunque se encuentra bajo soberanía española, “geográficamente es África e históricamente es un residuo del colonialismo europeo”.

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La eurodiputada vinculó sus declaraciones con la presión migratoria que ha vivido Ceuta tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. En este contexto, sostuvo que la situación debía analizarse teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la ciudad y criticó el uso político del fenómeno migratorio.

Salis aseguró que algunos sectores de la derecha han utilizado la crisis migratoria como “propaganda racista y nacionalista”. La italiana forma parte del grupo parlamentario europeo The Left, donde también se integra Sumar.

Durante el mismo debate intervino la eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani, del grupo Renew Europe, quien planteó cuestiones sobre la situación de Ceuta dentro del marco europeo y preguntó ante la Cámara por la diferencia entre pertenecer geográficamente a Europa y formar parte de la Unión Europea.

Desde el punto de vista jurídico, Ceuta forma parte de España. Su Estatuto de Autonomía establece en su artículo 1 que la ciudad es “parte integrante de la Nación española”. Además, el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas incluyó a Ceuta y Melilla dentro del ámbito comunitario, aunque con determinadas particularidades.

La ciudad cuenta actualmente con un régimen específico en algunas materias, como el sistema fiscal y aduanero, que la diferencia de otros territorios españoles.

En cuanto a su historia, la vinculación de Ceuta con España se consolidó tras un proceso histórico iniciado con la conquista portuguesa de 1415. Tras la incorporación de Portugal a la Monarquía Hispánica en 1580, la ciudad quedó bajo el mismo soberano que los territorios españoles y permaneció vinculada a España tras la independencia portuguesa de 1640. El Tratado de Lisboa de 1668 reconoció la soberanía española sobre Ceuta.