Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador de California, junto con la empresaria Betty Weider, donaron 16 hectáreas de su rancho en California en 2016. Esta donación busca proteger un ecosistema único y ampliar un famoso sendero en las montañas de Santa Mónica, cerca de Los Ángeles.

El terreno donado, valorado en aproximadamente 500.000 dólares, pasó a formar parte del Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica. Esta región es conocida por sus chaparrales, bosques de robles y formaciones rocosas, y alberga diversas especies de fauna y flora autóctonas, como pumas y serpientes.

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La donación permitió la ampliación del acceso público al sendero Backbone, que tiene una extensión de unos 108 kilómetros y conecta espacios naturales entre los condados de Los Ángeles y Ventura. Además, quienes recorren el sendero pueden disfrutar de vistas del océano Pacífico y las colinas circundantes.

El proyecto es parte de una iniciativa más amplia que busca conectar a los residentes con aproximadamente 800 kilómetros de tierras públicas y senderos. Desde la década de 1960, las autoridades y organizaciones conservacionistas han trabajado para transformar antiguas propiedades privadas en espacios naturales accesibles al público.