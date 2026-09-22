CEUTA.— La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano marroquí e identificado a un segundo implicado por la agresión sexual sufrida por una menor de 17 años en las inmediaciones de la desalinizadora, junto a la playa del Trampolín. Según fuentes de la investigación, tanto la víctima como los presuntos agresores habían entrado en la ciudad autónoma durante los episodios fronterizos del pasado mes de julio.

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Los hechos se registraron sobre las 2:00 horas de la madrugada del lunes, cuando la víctima fue abordada y arrastrada hacia el muro de las instalaciones hídricas, donde se produjo la agresión sin que existiera penetración. El caso ha quedado a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Ceuta, que mantiene abierta la investigación para identificar a otros hombres que habrían presenciado lo sucedido sin intervenir. La menor ha sido trasladada a un centro de acogida bajo la tutela de los servicios sociales.

De acuerdo con datos de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual han registrado un incremento notable en Ceuta en los últimos meses, contabilizándose 35 denuncias por agresión sexual desde los sucesos de finales de julio, frente a los 20 casos computados entre enero y junio.

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Paralelamente, la Policía Nacional arrestó durante la misma jornada a otros dos varones marroquíes por sendos robos con violencia en la calle Doctora Soraya y en la propia playa del Trampolín. En este último incidente, una patrulla militar intervino para auxiliar a un ciudadano tras escuchar sus peticiones de ayuda, reteniendo al sospechoso hasta la llegada de las fuerzas policiales. Ambos arrestados han pasado a disposición judicial para tramitar su expulsión a Marruecos, medida que ya se ha aplicado a más de 300 personas tras incurrir en ilícitos penales o actos violentos.