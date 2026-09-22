CEUTA.— La continua ampliación de infraestructuras para albergar a los miles de migrantes llegados a Ceuta amenaza con transformar la ciudad autónoma en un gigante Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes tras el Consejo de Ministros la aprobación de una partida extraordinaria de 88 millones de euros para habilitar nuevos recursos de asistencia, confirmando que los trabajos de adaptación se intensificarán durante «esta semana y la próxima».

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La medida busca evitar que las personas pernocten en la vía pública o en las playas tras la crisis fronteriza de finales de julio. Según las cifras ofrecidas por el Ejecutivo central, en la actualidad hay unos 6.000 adultos y cerca de 2.000 menores acogidos en los distintos dispositivos desplegados en la ciudad autónoma, una cifra que satura la capacidad habitual del municipio y fuerza la creación continua de nuevos módulos de estancia.

Cifras del dispositivo de acogida Cantidad registrada Adultos alojados 6.000 personas Menores tutelados 2.000 personas Fondo extraordinario aprobado 88 millones de euros

Paralelamente a la habilitación de estos espacios, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha avanzado que prevé reunirse presencialmente en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Asamblea General de la ONU. El encuentro, pendiente de cerrar fecha en agenda, abordará el retorno de los ciudadanos llegados a la ciudad. Por su parte, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que desde este martes se acelerará el proceso de filiación e identificación de los menores para agilizar su gestión.

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