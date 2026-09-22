El Gobierno de España ha anunciado una revalorización del 11,4% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a partir de 2026, tras un aumento del 9% en 2025. Esta medida busca fortalecer el apoyo a las familias y personas en situación de vulnerabilidad económica, garantizando un nivel mínimo de ingresos.

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El IMV, diseñado para prevenir la pobreza y la exclusión social, está disponible para individuos y unidades de convivencia que no cuenten con los recursos económicos básicos. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, en diciembre pasado, 2.441.647 personas en 799.553 hogares recibieron esta prestación, incluyendo casi un millón de niños y adolescentes.

Los jóvenes de entre 23 y 29 años que vivan con sus padres pueden solicitar el IMV si han residido de forma independiente durante al menos dos años antes de la solicitud. Además, deben haber estado dados de alta en la Seguridad Social o en un régimen alternativo durante al menos 12 meses en ese periodo.

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Para los mayores de 30 años, es necesario demostrar que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores el año anterior a la solicitud, salvo en casos de fallecimiento de estos. Asimismo, jóvenes de 18 a 22 años provenientes de centros de protección de menores, mujeres víctimas de violencia de género, y otras personas en situaciones de vulnerabilidad también pueden acceder al IMV.

Esta ampliación y revalorización del IMV refleja el compromiso del Gobierno por apoyar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, asegurando que más personas puedan cubrir sus necesidades básicas.