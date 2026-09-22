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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, realizó una entrevista en directo con la periodista Susanna Griso. Durante la conversación, Vivas abordó la grave situación que vive la ciudad autónoma tras los hechos ocurridos el 30 y 31 de julio.

Este análisis se lleva a cabo en un contexto crítico para Ceuta, donde los efectos de los acontecimientos recientes han sido objeto de preocupación social y política.

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El programa se enmarca dentro de los esfuerzos por informar a la ciudadanía sobre la estrategia y las medidas adoptadas frente a la situación actual.