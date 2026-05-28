VALENCIA — La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha iniciado este jueves 28 de mayo el juicio contra el futbolista Rafa Mir por los presuntos delitos de agresión sexual y lesiones. El Ministerio Fiscal solicita para el jugador una pena de 10 años y medio de prisión, además de una indemnización de 64.000 euros para la denunciante principal por las secuelas físicas y psíquicas derivadas de los hechos. Por su parte, la defensa de Mir reclama su libre absolución y sostiene que las relaciones fueron plenamente consentidas.

En la misma causa también está procesado su amigo Pablo Jara, para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel por presunta agresión sexual y lesiones, acusación para la que su representación legal solicita igualmente la absolución.

Los hechos juzgados: la madrugada del 1 de septiembre de 2024

El procedimiento penal se centra en los acontecimientos ocurridos tras encontrarse los implicados en una discoteca y trasladarse posteriormente al domicilio del futbolista. El escrito de acusación del Ministerio Público diferencia varios episodios en la vivienda:

Relato de la Fiscalía: Sostiene que, tras un primer encuentro íntimo consentido con una de las jóvenes, se produjo un segundo escenario con la otra mujer, a quien presuntamente lanzó a la piscina vestida y realizó tocamientos no consentidos.

Sostiene que, tras un primer encuentro íntimo consentido con una de las jóvenes, se produjo un segundo escenario con la otra mujer, a quien presuntamente lanzó a la piscina vestida y realizó tocamientos no consentidos. La denuncia principal: El Ministerio Público afirma que, cuando la denunciante regresó al inmueble a por sus pertenencias tras haber salido al exterior, el futbolista supuestamente la obligó a entrar en un cuarto de baño y la forzó sexualmente a pesar de su rotunda negativa.

El Ministerio Público afirma que, cuando la denunciante regresó al inmueble a por sus pertenencias tras haber salido al exterior, el futbolista supuestamente la obligó a entrar en un cuarto de baño y la forzó sexualmente a pesar de su rotunda negativa. Acusación contra Pablo Jara: El escrito recoge que Jara realizó tocamientos a la otra joven en la zona de la piscina pese a que esta le pidió que parara, y que presuntamente le propinó un golpe en el rostro a una de ellas cuando ambas abandonaban definitivamente el lugar.

Consecuencias e informes periciales

El informe de la acusación pública detalla el impacto lesivo denunciado por las víctimas:

Afectación psicológica: Una de las jóvenes requirió un periodo de 180 días de curación debido a un trastorno psíquico derivado de los hechos.

Una de las jóvenes requirió un periodo de de curación debido a un trastorno psíquico derivado de los hechos. Lesiones físicas: La otra mujer presentó lesiones de carácter físico a consecuencia de los incidentes descritos.

La otra mujer presentó lesiones de carácter físico a consecuencia de los incidentes descritos. Responsabilidad civil: En base a las secuelas reflejadas en los informes forenses, la Fiscalía exige el pago de una indemnización de 64.000 euros para la denunciante principal.

Versiones contrapuestas sobre el consentimiento

Durante la fase de instrucción, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria, las versiones de ambas partes han permanecido totalmente enfrentadas:

Rafa Mir: Ha reconocido desde el inicio la existencia de relaciones sexuales, pero insiste firmemente en que contaron con el consentimiento de la joven. El pasado mes de marzo, su equipo legal aportó material audiovisual a la causa con el fin de avalar su postura exculpatoria.

La denunciante: Ha ratificado de forma constante a lo largo de todo el procedimiento que los actos se ejecutaron sin su consentimiento y en contra de su voluntad.

Además de las declaraciones de los encausados y de las denunciantes, el tribunal analizará durante las próximas sesiones las pruebas testificales de los testigos directos, los informes periciales de los psicólogos y forenses, y las comparecencias de los agentes policiales que intervinieron inicialmente en el caso para determinar si existen responsabilidades penales.