El conjunto madrileño afronta el partido más importante de su historia ante el cuadro inglés en el Red Bull Arena de Leipzig

El Rayo Vallecano se encuentra a las puertas de disputar el encuentro más trascendental de toda su trayectoria deportiva. El conjunto madrileño se mide este miércoles, 27 de mayo, al Crystal Palace en la gran final de la UEFA Conference League, la tercera competición en el escalafón del fútbol europeo. La cita, que coronará al nuevo campeón del torneo, tendrá como escenario neutral el Red Bull Arena de Leipzig, un feudo donde la escuadra de la franja buscará rubricar con un título internacional una campaña histórica.

Horario del partido: ¿A qué hora se juega el Crystal Palace – Rayo Vallecano?

La final de la UEFA Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano se celebrará hoy, miércoles 27 de mayo, a partir de las 21:00 horas. Este compromiso definitivo medirá las fuerzas de dos proyectos que han superado un exigente camino continental para alcanzar el partido por el campeonato en tierras alemanas.

El cuadro británico, dirigido desde el banquillo por Oliver Glasner, llega a este enfrentamiento tras exhibir un notable rendimiento en la fase de eliminatorias. En las semifinales, el Crystal Palace dejó fuera de la competición al Shakhtar Donetsk al imponerse con claridad en los dos compromisos de la serie: 1-3 en el partido de ida y 2-1 en el choque de vuelta. Previamente, los pupilos de Glasner doblegaron a la Fiorentina en la ronda de cuartos de final y al AEK Larnaca en la fase de octavos de final.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha sellado su pasaporte a Leipzig con un bloque sólido y resultados muy ajustados. En la última ronda disputada antes de la final, la escuadra vallecana consiguió apear al Estrasburgo gracias a sendas victorias por la mínima, firmando un 0-1 a domicilio y un 1-0 en el choque de vuelta. Con anterioridad a esta semifinal, el trayecto del club de Vallecas por la Conference League incluyó la eliminación del AEK Atenas en la ronda de cuartos de final, así como la del Samsunspor en la eliminatoria de octavos de final.

Televisión: ¿Dónde ver en directo la final de la Conference League en España?

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano dispondrán de diferentes opciones para su visionado en directo a través de la televisión dentro del territorio español. La retransmisión oficial de la final de la UEFA Conference League se articulará por medio de diversas plataformas de pago.

El partido de fútbol se podrá sintonizar a través del canal Movistar Plus+, una alternativa accesible para los usuarios sin compromiso de permanencia. Asimismo, el choque estará disponible en el operador Orange Fútbol 1 (dial 107). Para aquellos espectadores que opten por las señales específicas del canal temático oficial, la emisión se emitirá en M+ Liga de Campeones (diales M60 y O115), contando además con la posibilidad de visualizar el evento en alta definición mediante M+ Liga de Campeones HDR (diales M442 y O116). Por último, para el sector de la hostelería y los establecimientos públicos, el compromiso definitivo de Leipzig podrá seguirse en directo a través de la señal de LaLiga TV Bar.