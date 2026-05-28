El torneo de Roland Garros 2026 continúa su desarrollo en París con la disputa de los encuentros correspondientes a la segunda ronda del cuadro principal. Tras firmar un debut plácido en su estreno frente a Clement Tabur, Jannik Sinner afronta su segunda batalla en el Grand Slam de tierra batida. El tenista italiano, que acude a la cita parisina como el máximo favorito para alzarse con el título, se medirá en esta fase al argentino Juan Manuel Cerúndolo, hermano pequeño de los Cerúndolo.

Este enfrentamiento cuenta con un único precedente en el circuito profesional, correspondiente a la primera ronda del torneo de Wimbledon en la edición de 2023, un partido en el que el jugador transalpino ya logró imponerse al tenista sudamericano. Con este antecedente, Sinner busca certificar su pase a la siguiente ronda de la competición en las instalaciones de Roland Garros.

El partido entre Jannik Sinner y Juan Manuel Cerúndolo está programado para este jueves, 28 de mayo del 2026. El duelo abrirá la jornada en la pista central de la capital francesa, la Philippe Chatrier, por lo que se disputará en el primer turno de dicho escenario. La hora de inicio fijada para el comienzo del choque son las 12:00 horas en horario peninsular español (las 11:00 horas en la comunidad autónoma de Canarias).

El encuentro de la segunda ronda en el Grand Slam francés se podrá ver en directo en España a través de la señal de Eurosport. Dicho canal se encuentra disponible dentro de la oferta de retransmisiones de diversas plataformas de pago como HBO Max, Movistar+, DAZN y Orange TV. Asimismo, aquellos usuarios que dispongan de suscripción a estos servicios podrán seguir la evolución del duelo en streaming por medio de las aplicaciones oficiales de las citadas plataformas.