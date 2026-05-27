Un gol de Jean-Philippe Mateta en el arranque de la segunda mitad decide una emocionante e igualada final de la Conference League disputada en Leipzig.

LEIPZIG. El fútbol es a veces un juego de centímetros y de fortuna, y esta vez la moneda cruzó la cara amarga para el Rayo Vallecano. El conjunto madrileño se plantó con valentía en el Red Bull Arena de Leipzig en busca de la primera corona continental de su historia, pero terminó cediendo por la mínima (1-0) ante un Crystal Palace que supo rentabilizar al máximo su momento de superioridad y se proclamó campeón de la Conference League.

Una primera mitad de alternativas y máxima tensión

El encuentro arrancó con las pulsaciones propias de una gran final. El Crystal Palace de Oliver Glasner saltó al césped con el acelerador pisado, buscando hacer daño por las bandas a través de Sarr y Daniel Muñoz. La retaguardia franjirroja tuvo que emplearse a fondo desde los primeros minutos, con un Florian Lejeune imperial al corte y un Pathé Ciss que se jugó el físico en el eje de la zaga, llegando a ver una temprana tarjeta amarilla en el minuto 20 por frenar una internada de Yeremy Pino.

A medida que avanzaba el cronómetro, el Rayo de Iñigo Pérez logró sacudirse los nervios y comenzó a discutirle la posesión a los ingleses. En el minuto 24, la fe vallecana estuvo a punto de dar sus frutos: un error de Chadi Riad en el despeje dejó un balón franco para Alemão, pero el remate del ariete brasileño se marchó lamiendo el poste de Henderson.

El partido entró entonces en una fase de ida y vuelta. Unai López firmó la ocasión más clara para La Franja con un derechazo letal desde la frontal en el 38′ que rozó la escuadra. Sin embargo, justo antes del descanso, el rayismo contuvo la respiración: un centro medido de Wharton encontró a Mitchell completamente solo en el área pequeña, pero su cabezazo en plancha se marchó milagrosamente fuera, dejando el marcador intacto para la segunda mitad.

El zarpazo de Mateta y el triple poste que salvó al Rayo

El paso por los vestuarios no alteró los planes de contención, pero la balanza se rompió por un detalle en el minuto 50. Adam Wharton condujo por el pasillo central y sacó un potente zurdazo cruzado; Augusto Batalla no logró blocar con firmeza y el esférico quedó muerto en el área pequeña, donde el delantero francés Jean-Philippe Mateta no perdonó para empujar el 1-0 desatando el delirio en la grada británica.

El gol dejó tocado al Rayo, que vivió sus peores minutos de la noche. En el 55′, la final rozó el drama para los madrileños cuando un lanzamiento de falta directa de Yeremy Pino se estrelló de manera inverosímil en ambos postes, y en el rechace posterior, el balón volvió a tropezar en la madera tras un rebote entre Mateta y Lejeune en una acción finalmente invalidada por fuera de juego. Apenas un minuto después, Batalla se resarció de su error previo salvando un mano a mano providencial ante el propio Mateta que mantuvo con vida a los suyos.

Orgullo vallecano hasta el pitido final

Lejos de rendirse, y espoleados por una afición que abarrotaba el Estadio de Vallecas frente a las pantallas gigantes al grito de «Sí se puede», el Rayo se volcó al ataque en el último tramo del choque. Iñigo Pérez movió el banquillo con ambición metiendo toda la pólvora disponible: Pedro Díaz, Nobel Mendy, Camello, Pacha Espino e Ilias Akhomach saltaron al campo para liderar el asedio final.

Álvaro García y De Frutos rozaron el empate en el minuto 67 tras una gran internada, pero la zaga de las Eagles sacó el peligro bajo palos. Con el partido roto y más corazón que cabeza, el Rayo colgó balones al área de forma insistente durante los cinco minutos de prolongación. Camello con una volea alta, Pedro Díaz con un disparo lejano y, finalmente, Alemão en el 95′ bajando un balón con el pecho en la frontal tuvieron el empate en sus botas, pero la fortuna dio la espalda a los de Vallecas.

El pitido final de Maurizio Mariani consumó la victoria de un Crystal Palace pragmático y castigó el tremendo ejercicio de fe y entereza de un Rayo Vallecano que se despide de Europa con la cabeza muy alta y habiendo firmado una página imborrable en su centenaria historia.

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Ficha Técnica