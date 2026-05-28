BARCELONA — Día clave en las oficinas del Spotify Camp Nou. El FC Barcelona ha cerrado oficiosamente el fichaje de Anthony Gordon, quien aterriza este mediodía en la Ciudad Condal para pasar el reconocimiento médico. Sin embargo, el extremo inglés de 25 años no será la única cara nueva en el ataque de Hansi Flick para la temporada 26-27: el club ambiciona un doble refuerzo ofensivo y destinará la mayor parte de sus recursos a la línea de vanguardia.

Las cifras de la operación Gordon

El acuerdo con el Newcastle se ha sellado en unos parámetros económicos de nivel ‘top’:

Fijo: 70 millones de euros.

70 millones de euros. Variables: 10 millones de euros adicionales (sujetos a la consecución de títulos y a que el jugador dispute más del 60% de los partidos).

10 millones de euros adicionales (sujetos a la consecución de títulos y a que el jugador dispute más del 60% de los partidos). Rendimiento: El británico avala su llegada tras firmar una gran campaña con 17 goles en 46 partidos.

El plan de Flick: Reemplazar el vacío de Lewandowski

La hoja de ruta de Hansi Flick es nítida: el técnico alemán exige gol para aspirar con garantías a la Champions League. Tras la salida de Robert Lewandowski, el cuerpo técnico se enfrenta al reto de cubrir una media de 30 goles por temporada. Por ello, Flick ha transmitido a Joan Laporta y a Deco la necesidad imperiosa de incorporar dos atacantes de primer nivel.

Con Gordon ya asegurado, el Barça mantiene los contactos abiertos por su segundo gran objetivo: Julián Álvarez.

Pese a la resistencia del Atlético de Madrid, las conversaciones con el delantero argentino no han cesado. El Barça cuenta a su favor con el deseo del futbolista por vestir de azulgrana, avalado por sus 20 goles en 49 partidos este curso con el conjunto colchonero.

Luz verde al Fair Play: Las cuentas cuadran

La viabilidad económica de este doble movimiento estelar se sustenta en la reestructuración financiera que el club culminará antes del 30 de junio:

Regla 1:1 de LaLiga: El club prevé entrar en la norma de control salarial en las próximas semanas.

El club prevé entrar en la norma de control salarial en las próximas semanas. Vías de ingresos: El importante ahorro de la ficha de Lewandowski, la preventa y tasación de los nuevos palcos VIP del Spotify Camp Nou y el aumento del aforo del estadio garantizan el margen de maniobra.

El importante ahorro de la ficha de Lewandowski, la preventa y tasación de los nuevos palcos VIP del Spotify Camp Nou y el aumento del aforo del estadio garantizan el margen de maniobra. Próximos pasos: La dirección deportiva trabaja en dar salida a más futbolistas y en cerrar nuevas alianzas comerciales para ampliar el límite salarial, con el visto bueno inicial de los auditores de la patronal.